رئيس المسار المصري لرحلة العائلة المقدسة: يمكن الترويج الآن للسياحة الدينية

كتب: أحمد قنديل

أكد الدكتور عيسى إسكندر، رئيس المسار المصري لرحلة العائلة المقدسة، مرور الدولة المصرية بنهضة كبيرة جدًا على مستوى البنية التحتية، موضحًا أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا للسياحة الدينية المصرية، رجوعًا لكونها من أهم الموارد عالميًا.

وقال إسكندر خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "مساء DMC"، إن تطوير مسار العائلة المقدسة، أمر هام، ويمكن البدء في الترويج للنقاط الجاهزة سياحيًا، لافتًا إلى النقاط الجاهزة تسمح لاستقبال سياحة أوروبية.

وأضاف، مصر تمتلك أعرق الحضارات، ومع إضافة السياحية الدينية سيزيد من الموارد، لافتًا إلى أن كل جائحة تلجأ الناس حول العالم للسياحة الدينية، مشددًا على أهمية مسار العائلة الدينية كواحد من رموز السياحة الدينية.