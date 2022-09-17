وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن مقر رئيسة الوزراء البريطانية في داوننج ستريت أعلن أن المحادثات لن تجرى يوم /الأحد/، وأن الاجتماع الثنائي الكامل سيجرى خلال الجمعية العامة للامم المتحدة يوم /الأربعاء/.



وكان من المقرر ان يلتقى بايدن وتروس قبل جنازة الملكة يوم الاثنين .



ووفقا لبوليتيكو، فإن اجتماعاتها قبل الجنازة مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ، ورئيس الوزراء النيوزيلندي جاسيندا أرديرن ، ورئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن ، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، والرئيس البولندي أندريه دودا، ستجرى كما هو مخطط لها.



وذكرت صحيفة (تايمز أوف لندن) أن تروس، التي تولت منصب رئيس الوزراء البريطاني من بوريس جونسون قبل أيام قليلة من وفاة الملكة، تستخدم سلسلة الاجتماعات "البسيطة" خلال عطلة نهاية الأسبوع الجنائزية لتثبت نفسها في منصبها الجديد.



وأشارت صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية أن بايدن كان على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى لندن عندما تم الإعلان عن التغيير في الخطط.