وذكرت وكالة أنباء (أرمنبريس) الأرمينية أن رئيس لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب يرافق بيلوسي فضلا عن ممثلين أخرين من المجلس.

واستقبلت رئيسة البرلمان الأرميني ألين سيمونيان نظيرتها الأمريكية في مطار زفارتنوتس في يريفان وأجرت محادثة خاصة معها.

وخلال زيارتها حتى 19 سبتمبر، ستلتقي رئيسة مجلس النواب بيلوسي برئيس الوزراء نيكول باشينيان ورئيس الجمعية الوطنية ألين سيمونيان ومسؤولين أرمنيين كبار آخرين لمناقشة العلاقات الأمريكية الأرمينية والوضع الأمني الحالي.