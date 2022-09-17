ذا هيل: اتفاق بين محامى ترامب و"العدل" للاجتماع الثلاثاء لمناقشة أزمة الوثائق

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الرئيس الخاص المعين حديثًا والذي سيقوم بمراجعة الوثائق المسترجعة من مارالاجو دعا محامي الرئيس السابق دونالد ترامب ووزارة العدل (DOJ) للاجتماع معه في نيويورك يوم الثلاثاء لحضور مؤتمرهم الأول.

ودعا القاضي ريموند ديري ، الذي تم تعيينه رئيسًا خاصًا للقضية يوم الخميس ، إلى اجتماع ودعا الطرفين إلى اقتراح بنود للمناقشة ، وفقًا لحيثيات المحكمة. وشرحت الصحيفة أن ديري أمامه حتى 30 نوفمبر لاستكمال مراجعته للوثائق.

وتواصل وزارة العدل معركتها القانونية للوصول إلى الوثائق السرية التي تم مصادرتها من منزل ترامب في فلوريدا الشهر الماضي. ومنعت قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إيلين كانون ، المعينة من قبل ترامب ، في وقت سابق من هذا الشهر المدعين العامين من الوصول إلى الوثائق حتى ينتهي الرئيس الخاص من مراجعته ، ورفض يوم الخميس طلب وزارة العدل للوصول مجددا للوثائق.

وجادلت وزارة العدل بأنها بحاجة إلى مراجعة الوثائق الحساسة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق من هذا الشهر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على وثيقة توضح بالتفصيل القدرات النووية لدولة أجنبية لم تذكر اسمها في بحثها ، إلى جانب ما يقرب من 100 وثيقة أخرى وصفت بأنها سرية.

وأعلن ديري ، المرشح الرئيسي الخاص الذي اتفق عليه كل من الفريق القانوني لترامب ووزارة العدل ، تقاعده الكامل من المحكمة الجزئية الأمريكية لشرق نيويورك في أواخر أغسطس بعد أن شغل منصب قاضٍ منذ عام 2011 وقبل ذلك كرئيس قضاة في محكمة العدل الأمريكية. من عام 2007 إلى عام 2011. تم تعيينه في المحكمة من قبل الرئيس السابق ريجان وأكده مجلس الشيوخ في عام 1986.