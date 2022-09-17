اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دمشق تدين قطع المياه عن الحسكة من قبل مسلحين

السبت، 17 سبتمبر 2022 04:00 ص
دمشق تدين قطع المياه عن الحسكة من قبل مسلحين قطع المياه فى الحسكة - أرشيفية
وكالات

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أدانت وزارة الخارجية السورية قطع المياه عن المواطنين في الحسكة وغيرها من المدن السورية من قبل جماعات مسلحة داعية المجتمع الدولي للتدخل بوقف هذه الممارسات.

وجاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين: "قطع المياه عن المواطنين في الحسكة وغيرها من المدن السورية لأكثر من 50 يوما هو عمل لا إنساني ولا أخلاقي وسواء ارتُكب ذلك من قبل الأصيل أو الوكيل وهو المنظمات الإرهابية فإنه يبقى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية بموجب القانون الإنساني الدولي".

ودعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه الممارسات: "لم تعد الإدانات تكفي بل يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الممارسات فورا خاصة وأن استمرارها سيقود إلى كوارث بشرية وجوائح مرضية".


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