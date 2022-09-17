خالد قبيصى مديرا لمديرية التربية والتعليم بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، قرار تولى الدكتور خالد خلف قبيصى، منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، قادما من محافظة دمياط، على أن يتولى عبد الكريم لطفى منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

وتعد هذه هى الولاية الثانية لـ"قبيصى" كمدير لمديرية التربية والتعليم فى أسوان، بعد توليه المنصب لأول مرة خلال شهر نوفمبر عام 2020، ثم غادر منها إلى محافظة دمياط بعد عام خلال شهر نوفمبر من عام 2021 ، ليعود مرة أخرى إلى أسوان فى سبتمبر 2022.

وحصل الدكتور خالد خلف على الدكتوراه فى علم النفس التربوى، كما سافر بعثة تعليمية إلى المملكة المتحدة خلال عام 2010 ، كما سافر بعثة تعليمية إلى الأردن بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى خلال عام 2015 ، وسافر أيضا بعثة إلى إيطاليا للإشراف على امتحانات المصريين بالخارج، وعين مدير عام الإدارة العامة للجودة بوزارة التربية والتعليم، كما عين مديرا لمديريات "دمياط والإسماعيلية وأسوان".

ومن الملفات التى تنتظر وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الجديد، إحلال وتجديد وإنشاء مدارس فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بعد أن تم إدراج أكثر من 35 % من المدارس في قرى حياة كريمة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 410 مدرسة، استعداداً لانطلاق الدراسة في العام الدراسى الجديد.