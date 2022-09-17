اليوم السابع
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حياة كريمة.. توقيع الكشف والعلاج لـ 3353 مواطنا بالمجان فى أسوان "صور"

السبت، 17 سبتمبر 2022 02:05 م
حياة كريمة.. توقيع الكشف والعلاج لـ 3353 مواطنا بالمجان فى أسوان "صور" جانب من الكشف الطبى
أسوان - عبد الله صلاح

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنظيم مديرية الشئون الصحية قافلة طبية للكشف المجانى بمنطقة السيل التابعة لمركز أسوان، وقرية عزبة سليم التابعة لمركز كوم أمبو وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية.

يأتى ذلك ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة التى تبذلها الجهات المختصة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.
 
وأكد الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين فى كل منطقة وقرية والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية ، مشيراً إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 3353 مواطن ومواطنة مجاناً ، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وصرف الأدوية المجانية أيضاً ، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .
 
جانب من الكشف الطبى
جانب من الكشف الطبى

صرف أدوية بالمجان
صرف أدوية بالمجان

قافلة طبية
قافلة طبية
 

 


الصحة

حياة كريمة

قوافل طبية

اسوان

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