اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 07:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"حياة كريمة" تنظم احتفالية لتجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج

السبت، 17 سبتمبر 2022 05:42 م
"حياة كريمة" تنظم احتفالية لتجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج خلال الفعاليه
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مؤسسة حياة كريمة بالأمس احتفالية لتجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج تحت شعار "يدوم الفرح" بالمسرح الروماني بمدينة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاح ، والدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وخالد جمال عبد الناصر مدير القطاع التنفيذي الميدانى بمؤسسة " حياة كريمة "، ومحمود عمران مدير اقليم جنوب الصعيد، والعقيد محمد كمال مدير فرع المؤسسة بسوهاج، وهشام الحداد منسق المحافظة، ومنسقى ومتطوعى المؤسسة بسوهاج.
 
بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لرئيس القطاع التنفيذي الميدانى لمؤسسة "حياة كريمة "، ثم كلمة للمجلس القومي للمرأة، أعقبها عروض فنية وغنائية مقدمه من قصر ثقافة سوهاج.
 
وفى ختام الاحتفالية قامت مؤسسة حياة كريمة بتسليم أجهزة العرائس من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لعدد 100 فتاة والتي شملت "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، شاشة تليفزيون، وحقائب مستلزمات عروس، والمقدمة من مؤسسة حياة كريمة إحدي مؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.
 
306319633_466362652187694_3353524164998607699_n (1)
 
307178632_466364348854191_2712028953058473292_n
 
306948579_466364328854193_4178597021131283924_n
 
307096918_466364278854198_7902974453099559124_n
 
307125922_466364238854202_9059001069567486601_n
 
307361722_466364195520873_5221092832747464196_n
 
 
 
306972933_466363365520956_2002126583620823620_n
 
306319633_466362652187694_3353524164998607699_n

 


حياة كريمه

المقبلين على الزواج

تجهيز العرائس

سوهاج



الموضوعات المتعلقة

مظلة الحماية الاجتماعية تغطى الجميع تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. 700 مليار جنيه لـ"حياة كريمة".. 20 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة بتكلفة 25 مليارا.. و2.8 مليار تمويلا لـ360 ألف مشروع للأسر الفقيرة

السبت، 17 سبتمبر 2022 03:30 م

حياة كريمة تعلن إطلاق "أنت الحياة" أول قافلة تنموية شاملة بقرية بحر البقر بالشرقية

السبت، 17 سبتمبر 2022 03:08 م

"حياة كريمة" بأسوان: تنفيذ 4 آلاف مشروع فى 5 مراكز بـ39 وحدة محلية

السبت، 17 سبتمبر 2022 02:08 م

حياة كريمة.. توقيع الكشف والعلاج لـ 3353 مواطنا بالمجان فى أسوان "صور"

السبت، 17 سبتمبر 2022 02:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة