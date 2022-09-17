حياة كريمة تعلن إطلاق "أنت الحياة" أول قافلة تنموية شاملة بقرية بحر البقر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

انطلقت فعاليات مبادرة القافلة التنموية الشاملة "أنت الحياة" والتى تنظمها مؤسسة حياة كريمة، وذلك فى ثانى محطاتها بقرية بحر البقر 2 التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتستمر الفعاليات على مدار ستة أيام بداية من 17 وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى،بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومحافظة الشرقية والمجلس القومى للمرأة والجامعة البريطانية.

وقال سعيد عباس" منسق الحملة بالشرقية، إن القافلة التنموية الشاملة تضم العديد من التخصصات منها العيادات الطبية المتنقلة، وصيدلية صرف الأدوية والمعمل وورش الرسم والحرف اليديوية، وعدد من الفعاليات للاطفال وورش عمل،للكبار من خلال صندوق مكافحة الادمان، وندوات الاطفال، ومكان مجهز من قبل السجل المدني لاستخراج بطاقات الرقم القومى مجانا للسيدات من قبل المجلس القومى للمراة، وتساهم وزارة الثقافة بحملات توعوية من خلال الفن والمسرح.

وأردف منسق المبادرة، أن وزارة الشباب والرياضة تساهم بملتقى توظيفي غدا، لتوفير فرص عمل للشباب مقدمة من قبل عدد من الشركات الكبرى مبادرة خطوة نحو حياة أفضل بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة أصبحت حقيقة ملموسة على أرض الوحدة المحلية ببحر البقر، إنشاء 3 مدارس حديثة و مجمع خدمات حكومى ومجمع خدمات زراعى، وحدة دفاع مدنى، و إنشاء 3 وحدات طب أسرة بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالكامل وتنفيذ إنشاء مشروع الصرف الصحى بقرى الوحدة.

ويعد مركز الحسينية من المراكز الكبيرة بالمحافظة يمثل 31% من مساحة المحافظة، بإجمالى مساحة 383 ألف فدان، ويقدر عدد سكان المركز ب 700 ألف نسمة ويضم 41 قرية و740 تابع، مركز مترامي الأطراف تربطه علاقات حدودية مع محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية و 741 تابعا، وتم تشكيل لجان عمل بالتنسيق مع ممثلين عن الجيش الثانى الميدانى لإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا فى أعمال التطوير بالقرى من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتم الإنتهاء من اغلب المشروعات.

وخطة التطوير شملت 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الإختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.

يذكر أن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عانى كثيرا طوال السنوات الماضية، من عجز فى العديد المرافق والخدمات، الأمر الذى أدى إلى اختيار قرى المركز كاملة، لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ العديد من المشروعات بالقرى، للاهتمام بالفئات الأكثر إحتياجا، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة، وأعمال التطوير فى المركز تشمل أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة وتطوير مراكز الشباب وتطوير بعض المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز. وتطوير نقاط الشرطة.



قافلة تنموية شاملة بقرية بحر البقر بالشرقية (1)



قافلة تنموية شاملة بقرية بحر البقر بالشرقية (2)



قافلة تنموية شاملة بقرية بحر البقر بالشرقية (3)



قافلة تنموية شاملة بقرية بحر البقر بالشرقية (4)



قافلة تنموية شاملة بقرية بحر البقر بالشرقية (5)



قافلة تنموية شاملة بقرية بحر البقر بالشرقية (6)



قافلة تنموية شاملة بقرية بحر البقر بالشرقية (7)



قافلة تنموية شاملة بقرية بحر البقر بالشرقية (8)