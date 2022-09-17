حياة كريمة ببنى سويف.. تغيير 12 ألف متر مواسير مياه شرب بقرية دنديل بناصر

تشهد قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ناصر وببا.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، أن قرية دنديل تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع"، أنه فى قطاع مياه الشرب تم تغيير 12 ألف متر مواسير اسبستوس 4 بوصة داخل القرية تساهم فى زيادة ضخ مياه الشرب لمنازل القرية، موضحا أنه تم اضافة 5 محولات كهرباء لحدمة أهالى القرية، بالاضافة إلى 4 محولات أخرى لإنارة شوارع القرية.