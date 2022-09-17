جامعة أسوان تنظم الملتقى العلمى الثانى للدراسات العليا والبحوث

أسوان - صلاح المسن

نظمت كلية التربية بجامعة أسوان اليوم، الملتقى العلمى الثانى للدراسات العليا والبحوث، تحت رعاية الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعه أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور راضى عبد المجيد طه عميد كلية التربية، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والباحثين، ومجموعة من المعلمين.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار اهتمام الدولة بمنظومة البحث العلمي، والعمل على ربط البحث العلمي بمقتضيات وقضايا المجتمع، ما يحقق التقدم والرفاهية .

وكانت جامعة أسوان، قد أحرزت مراكز علمية متقدمة وتصنيفات بحثية وعلمية علي مستوي الجامعات العالمية وهي ثمار وجهود الباحثين والباحثات من علماء وأبناء جامعة أسوان في مختلف التخصصات .

من ناحية أخرى كانت قد أعلنت جامعة أسوان أنه في إطار تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور لا توجد زيادة في الرسوم المقررة من قبل مجلس الجامعة للتسكين بمدن جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب في" تصريحات صحفية" انه جاري استعدادات الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد.

ويتم العمل علي قدم وساق بالمدن الجامعية التي تتكون من خمس وحدات، وحدة صحاري، وحدة السيل، وحدة السماد للطالبات ووحدة ابوالريش ، وحدة دار الضيافة للطلاب.

وتمثل الطاقة الاستيعابية لها حوالي 3 آلاف طالب وطالبة وبالإضافة الي وحدة ناصر للطالبات ولكنها في مرحلة إحلال وتجديد.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان، لشؤون التعليم والطلاب انه ليس هناك زيادة في الرسوم المقررة من قبل مجلس الجامعة والتي تسدد مرة واحدة مع بداية التسكين وقيمتها 250 جنيه رسوم تسكين و100 جنيه خدمات إلكترونية لحساب مركز المعلومات بالجامعة.

كما يتم دفع المقابل الشهري وهو150 جنيه مقابل الإقامة و200 جنيه مقابل التغذية بإجمالي 350 جنيه شهريا لطالب أو الطالبة.

وأوضح نائب رئيس جامعة أسوان عن شروط ومعايير التسكين يتم المفاضلة بين الطلاب المستجدين "الثانوية العامة" من حيث تاريخ الميلاد، أما الطلاب القدامي من حيث الأعلى تقديرا، كما يتم استثناء ذوي الهمم وأمراض القلب من هذه الشروط.

ويتم توفير خدمة واي فاي بالمباني وصالات طعام وصالات استذكار وانشطة طلابية علي مدار العام الدراسي بالإضافة للخدمة الطبية علي مدار الـ24 ساعة.