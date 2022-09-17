تونس: المجلس الوزارى يصادق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية

إيمان حنا

صادق مجلس الوزراء التونسى، المنعقد اليوم السبت، برئاسة رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، منها مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 يونيو 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد – 19وفق إذاعة شمس التونسية.

ومشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 يناير 2022، المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة، بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها، المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "الزاوية".

ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها، المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "واد زار".

و مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010.

ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010.

ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقّع في 4 أبريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.