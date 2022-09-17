اليوم السابع
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تنفيذ 49 ألف حكم في حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.. انفوجراف

السبت، 17 سبتمبر 2022 11:30 م
تنفيذ 49 ألف حكم في حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.. انفوجراف قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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يبرز انفوجراف، مواصلة أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (53) قطعة سلاح نارى، (186) قضية مخدرات، وتنفيذ (49506) حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (14) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 15 متهم ل10 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2439) حكم قضائى متنوع.
 
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