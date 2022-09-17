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تفاصيل غلق نفق القطامية والتحويلات المرورية × 6 معلومات

السبت، 17 سبتمبر 2022 06:30 ص
تفاصيل غلق نفق القطامية والتحويلات المرورية × 6 معلومات تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة أعمال تطوير محور الخمسين بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة، ونلخص تلك الأعمال في النقاط التالية:
 
1- الأعمال تستلزم غلق نفق القطامية أسفل طريق العين السخنة لمدة 4 أشهر.
 
2- الأعمال ضمن أعمال إزدواج وتوسعة نفق القطامية.
 
3- إجراء التحويلات المرورية منعا لزحام السيارات.
 
4- التحويلة ستكون للقادم من العين السخنة تجاه القاهرة تحويل حركة المركبات يميناً للمنزل المستحدث والصعود مرة أخرى من المطلع المستحدث المقابل والمؤدى إلى طريق القاهرة/العين السخنة، اتجاه القاهرة (كوبرى محمد فوزى).
 
5- الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية أعلى الطريق.
 
6- التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

ادارة المرور

نفق القطامية

اخبار الحوادث

اعمال تطوير



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