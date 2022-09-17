تعليم الغربية: اعتماد 18 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

الغربية محمد طارق

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه صدر قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتماد 18 مدرسة بالغربية من مختلف المراحل التعليمية خلال العام الحالي.

وفي إطار الخطة العامة لإدارة قياس الجودة بمديرية التربية والتعليم بالغربية خلال العام الدراسي 2021 / 2022، تقدمت الإدارة بعدد 91 مدرسة للاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وصدر القرار مؤخراً باعتماد 18 مدرسة، وبهذا القرار تصبح عدد المدارس المعتمدة 224 مدرسة على مستوى الغربية، ويتبقى 73 مدرسة لم يصدر القرار بشأنهم، أما المدارس الثمانية عشر والتي تم اعتمادها خلال هذا العام هي كالتالي:

1. مدرسة غنيم الشاذلي للتعليم الأساسي (مرحلة رياض الأطفال) (إدارة شرق طنطا التعليمية).

2. مدرسة دفرة الابتدائية الجديدة (مرحلة رياض الأطفال) (إدارة شرق طنطا التعليمية).

3. مدرسة الفردوس الابتدائية (مرحلة رياض الأطفال) (إدارة غرب طنطا التعليمية).

4. مدرسة الشهيد مصطفى علي عبد الرحمن للتعليم الأساسي (مرحلة رياض الأطفال) (إدارة غرب طنطا التعليمية).

5. مدرسة مدينة العمال الابتدائية بنات (مرحلة رياض الأطفال) (إدارة غرب المحلة التعليمية).

6. مدرسة عزبة المنشاوي للتعليم الأساسي (مرحلة رياض الأطفال) (إدارة السنطة التعليمية).

7. مدرسة عمار بن ياسر الرسمية لغات (مرحلة رياض الأطفال) (إدارة السنطة التعليمية).

8. مدرسة السباعي النجار الابتدائية (مرحلة رياض الأطفال) (إدارة السنطة التعليمية).

9. مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي (مرحلة رياض الأطفال) (إدارة غرب طنطا التعليمية).

10. مدرسة برما الرسمية لغات (المرحلة الابتدائية) (إدارة غرب طنطا التعليمية).

11. مدرسة أحمد شلبي الابتدائية (المرحلة الابتدائية) (إدارة غرب طنطا التعليمية).

12. مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية (المرحلة الابتدائية) (إدارة غرب طنطا التعليمية).

13. مدرسة كفر خزاعل للتعليم الأساسي (المرحلة الابتدائية) (إدارة السنطة التعليمية).

14. مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية (المرحلة الابتدائية) (إدارة كفر الزيات التعليمية).

15. مدرسة حلمي أنيس للتعليم الأساسي (المرحلة الابتدائية) (إدارة بسيون التعليمية).

16. مدرسة الزهراء الاعدادية بنات (المرحلة الاعدادية) (إدارة شرق طنطا التعليمية).

17. مدرسة سمنود الرسمية الثانوية (المرحلة الثانوية) (إدارة سمنود التعليمية).

18. مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات (المرحلة الثانوية) (إدارة غرب طنطا التعليمية).