تعليم الأقصر تعلن تخفيض القبول بالثانوية العامة لـ215 درجة كمرحلة أخيرة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تقرر تخفيض درجات القبول بالثانوية العامة، للحاصلين على الشهادة الإعدادية، إلى 215 درجة، وذلك كمرحلة ثالثة وأخيرة فى تخفيض الدرجات، وذلك في إطار الاستجابة لمطالب الكثير من أولياء الأمور، لإتاحة الفرصة أمام أبنائهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

وقالت المديرية، فى بيان صحفى، أنه وافق محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، على تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى 2022، 2023 من مجموع 220 درجة إلى 215درجة، للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك في ضوء المقترح المقدم من الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، كمرحلة ثالثة وأخيرة لتنسيق المرحلة الثانوية، والذي جاء وفقاً لمجموعة من الآليات التي تحقق السعة الاستيعابية للفصول بالكثافة الممكنة لتحقيق التطوير اللازم للمنظومة التعليمية.

وفى نفس السياق انطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى فعاليات الدورات التدريبية للمعلمين بجميع المدارس والإدارات التعليمية حول ظاهرة التغيرات المناخية، حيث تم البدء بتقديم دورة تدريب لدعم معلمى إدارة البياضية التعليمية، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد لإستضافة قمة المناخ رقم 27 خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تنمية الوعى بقضية التغيرات المناخية وفي إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتلك القضية.

وفى هذا الصدد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن البدء فى إعداد خطة لتنفيذ حملة توعية بكافة المدارس بقضية التغيرات المناخية، حيث أن حملات التوعية تتم من خلال تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية والندوات للطلاب والمعلمين بجميع مدارس المديرية على ظاهرة التغيرات المناخية، وإعداد خطة لتنفيذ برامج تدريبية للكوادر التربوية البيئية والسكانية ورؤساء الأقسام ومديري المدارس والمعلمين، حيث تتناول أسباب الظاهرة وتداعياتها وطرق مواجهتها وكيفية التكيف معها والحد من آثارها السلبية.