تعليم الأقصر تبدأ دورات للمعلمين حول ظاهرة التغيرات المناخية بإدارة البياضية

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى فعاليات الدورات التدريبية للمعلمين بجميع المدارس والإدارات التعليمية حول ظاهرة التغيرات المناخية، حيث تم البدء بتقديم دورة تدريب لدعم معلمى إدارة البياضية التعليمية، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد لإستضافة قمة المناخ رقم 27 خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تنمية الوعى بقضية التغيرات المناخية وفي إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتلك القضية.

وفى هذا الصدد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن البدء فى إعداد خطة لتنفيذ حملة توعية بكافة المدارس بقضية التغيرات المناخية، حيث أن حملات التوعية تتم من خلال تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية والندوات للطلاب والمعلمين بجميع مدارس المديرية على ظاهرة التغيرات المناخية، وإعداد خطة لتنفيذ برامج تدريبية للكوادر التربوية البيئية والسكانية ورؤساء الأقسام ومديري المدارس والمعلمين، حيث تتناول أسباب الظاهرة وتداعياتها وطرق مواجهتها وكيفية التكيف معها والحد من آثارها السلبية.

وأكدت المديرية على أنه من المقرر تدريب عدد 150 معلما بكل إدارة تعليمية لجميع مراحل التعليم المختلفة، بواقع 1050 معلما كمرحلة ثانية، حيث يتم تدريب ما يقرب 3000 معلم من خلال تدريب الترقيات لهم بقاعات مختلفة على مستوى المديرية، بجانب الأكاديمية وبالتنسيق مع إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية، بالإضافة إلى تدريب جميع مديري ووكلاء المدارس فى الفترة الحالية على التغيرات المناخية، وجاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر مع مديرى عموم المديرية ومديرى الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية فى المديرية والإدارات التعليمية لمناقشة استعدادات العام الدراسى الجديد.



تعليم الأقصر تبدء فى دورات تدريبات المعلمين حول ظاهرة التغيرات المناخية



جانب من الدورات التدريبة حول التغيرات المناخية



دورات تدريبات المعلمين حول ظاهرة التغيرات المناخية