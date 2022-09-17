تعرف على خريطة فصل التيار الكهربائى 6 ساعات لمدة أسبوع بحى غرب المنصورة

الدقهلية- فريق المحافظات

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى، أنه بناء عن اخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، سيتم فصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة ، وذلك ابتداء من اليوم السبت الموافق 17-9-2022 حتى يوم الخميس الموافق 22-9-2022، وذلك لأجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .

وأشار الحي إلى أن المناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لإجراء أعمال الصيانة، اليوم السبت هي منطقة شارع الجلاء امام بنزينه الغاز - شارع جيهان امام القرية الاوليمبية - شارع المدارس بسندوب.

وفى يوم الأحد الموافق 18-9-2022المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار امتداد شارع الخلطة الاسفلتية – عمارات الكهرباء شارع عبدالواحد من سندوب

وفى يوم الاثنين الموافق 19-9-2022المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار شارع الجمهورية امام البارون - المشاية السفلية - شارع عويضة بسندوب

وفى يوم الثلاثاء 20-9-2022 المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار شارع مقابر المسيحين – خلف الامن المركزي - شارع الخليفة المامون بسندوب

وفى يوم الأربعاء الموافق 21-9-2022 المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار منطقة مول الجامعة بلازا – امتداد شارع الترعة من الشيماء - شارع الوحدة العربية بسندوب .

وفى يوم الخميس الموافق 22-9-2022المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار منطقة شارع الجمهورية امام مسجد نور - المشاية السفلية امام حديقة شجرة الدر .

هذا وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة .