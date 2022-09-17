اليوم السابع
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تعرف على خريطة فصل التيار الكهربائى 6 ساعات لمدة أسبوع بحى غرب المنصورة

السبت، 17 سبتمبر 2022 11:07 ص
تعرف على خريطة فصل التيار الكهربائى 6 ساعات لمدة أسبوع بحى غرب المنصورة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية- فريق المحافظات

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أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى، أنه بناء عن اخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، سيتم فصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة ، وذلك ابتداء من اليوم السبت الموافق 17-9-2022 حتى يوم الخميس الموافق 22-9-2022، وذلك لأجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة  للحفاظ عل  جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .
 
وأشار الحي إلى أن المناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لإجراء أعمال الصيانة، اليوم السبت هي منطقة شارع الجلاء امام بنزينه الغاز - شارع جيهان امام القرية الاوليمبية -  شارع المدارس بسندوب.
 
وفى يوم الأحد الموافق 18-9-2022المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار امتداد شارع الخلطة الاسفلتية – عمارات الكهرباء شارع عبدالواحد من سندوب
وفى يوم الاثنين الموافق 19-9-2022المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار شارع الجمهورية امام البارون - المشاية السفلية - شارع عويضة بسندوب 
وفى يوم الثلاثاء 20-9-2022 المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار شارع مقابر المسيحين – خلف الامن المركزي -  شارع الخليفة المامون بسندوب
وفى يوم الأربعاء الموافق 21-9-2022 المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار منطقة مول الجامعة بلازا – امتداد شارع الترعة من الشيماء - شارع الوحدة العربية بسندوب .
وفى يوم الخميس الموافق 22-9-2022المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار منطقة شارع الجمهورية امام مسجد نور - المشاية السفلية امام حديقة شجرة الدر .
هذا وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة  بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان  باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة .
 
 
 
 
 

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