تعرف على تفاصيل دعم وحدة طب الجنين بمستشفى إيزيس بالأقصر للأمهات والجنين

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، عن تقديم وحدة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصى، كافة سبل الاهتمام بصحة الجنين ونموه بشكل سليم يبدأ منذ أول يوم من الحمل وحتى الولادة، للاطمئنان والتأكد من عدم وجود أى مشاكل أو تشوهات قد تحدث للجنين طوال فترة الحمل.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه مع التقدم العلمى والتطورات الطبية الحديثة أصبح الآن من السهل الكشف المبكر عن تشوهات الجنين، وإجراء التدخلات الطبية لحل بعض المشكلات التى قد يتعرض لها الجنين أثناء الحمل مثل: (سحب السائل الأمنيوسى حول الجنين عن طريق سحب من 20 سم مكعب إلى 40 سم مكعب من المياه حول الجنين عن طريق ادخال ابرة دقيقة من خلال جدار بطن الأم إلى داخل كيس الحمل بعد تعقيم الجلد).

وأوضح الدكتور أحمد شفيق، أنه يتم إجراء عملية سحب السائل الأمنيوسى فى الحالات التالية:- (فى حالة تشخيص بعض الأمراض الوراثية عند الجنين أثناء الحمل - فى حالة زيادة السائل الأمنيوسى حول الجنين - إذا كان الحمل السابق لطفل مصاب بمتلازمة داون - إذا كان عمرك أكثر من 35 عاما - إذا كان هناك تاريخ مرضى فى العائلة بالإصابة بالأمراض الوراثية - فى حالة الكشف عن نضج رئتى الجنين فى بعض الحالات التى تستدعى الولادة المبكرة).

ومن الجدير بالذكر أنه يتم إجراء عملية سحب السائل الأمنيوسى ضمن الخدمات المقدمة بوحدة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصى، ويمكن الكشف بعيادة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصى أيام السبت والأثنين من كل أسبوع، وذلك من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة للسكن، والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.