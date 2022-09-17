تذليل كافة العقبات أمام مشروعات حياة كريمة في أبو تشت بتكلفة 3 مليارات جنيه

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس راضى عبد العزيز رئيس قطاعات التنفيذ بشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، أنه قام مؤخرا بزيارة لمشروعات حياة كريمة في الصعيد تحديدا في مركز أبو تشت بمحافظة قنا؛ للوقوف على حجم العمل من جانب، وتذليل كافة العقبات بالتواصل مع كافة الأجهزة المعنية من جانب آخر، لاستمرار الأعمال وفق الجدول الزمنى لها وبتكلفة تصل لنحو 3 مليارات جنيه.

وتنفذ الشركة أعمالا، عبارة عن شبكات الصرف الصحى، وتتضمن عدد 2 محطة معالجة سعة 25 ألف م3/ يوم، بنظام برك الأكسدة (أبو تشت - سمهود)، و عدد (22) قرية بتوابعها بمركز أبو تشت ، بجانب استكمال إحلال وتجديد مستشفى أبو تشت ، استكمال إحلال وتجديد وحدة قصير بخانس ، تجهيزات طبية لوحدتى قبلى سمهود وكوم جابر .

أضاف راضى عبد العزيز أنه يتم المتابعة وفق تعليمات المهندس محب سالم الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، ففي مياه الشرب يتم إحلال وتجديد مياه الشرب بقرى مركز أبو تشت (مواسير ) بطول 196 كم ، و مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى مركز أبو تشت بطول 102 كم ، بالإضافة الى مجمع الخدمات حيث تم إنشاء مبانى خدمات مجمعة (وحدة صحية و خدمة مواطنين) لعدد 5 قرى (سمهود - بخانس - قصير بخانس - القارة - أبو شوشة).

وفى مجال شبكة الكهرباء يتم تدعيم وإحلال شبكات الكهرباء لعدد 33 قرية بمركز أبو تشت ، بجانب إحلال وتجديد المبنى الإدارى وتجهيز ملعب وسور لقرى (الخوالد - عزبة البوصة - نجع أبو حمودى - الكرنك)

وكان المهندس محب سالم، الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قال إنه يتم تنفيذ مشروعات تطوير شاملة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا بتكلفة 2.7 مليار جنيه، لافتا إلى أن مشروع التطوير يشمل قطاعات الصرف الصحى والشبكات والمبانى الخدمية وأعمال الكهرباء والمياه والصحة ، حيث يتضمن المشروع تنفيذ 21 محطة رفع رئيسية وفرعية جارى العمل في 6 محطات منها بجانب تنفيذ 21 خط طرد بأطوال 48 كيلو .