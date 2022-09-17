اليوم السابع
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السبت، 17 سبتمبر 2022 06:38 م
أكرم القصاص
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تخفيضات تصل إلى 40%.. محافظ الإسكندرية يفتتح معارض "أهلا مدارس" غدا

السبت، 17 سبتمبر 2022 05:11 م
تخفيضات تصل إلى 40%.. محافظ الإسكندرية يفتتح معارض "أهلا مدارس" غدا معرض أهلا بمدارس - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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يفتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غدا الأحد، معرض "أهلا مدارس" لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 إلى 40%، وذلك بأرض المعارض القديمة بالرأس السوداء بشارع مصطفى كامل بحي المنتزه أول.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث أشار إلى أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة برئاسة المهندس أحمد عبد الكريم مدير عام الهيئة، قد انتهت بالفعل خلال الفترة من 1/7/2021 وحتى 14 سبتمبر الجاري من إنشاء 38 مدرسة  بإجمالي 670  فصلا وبتكلفة تقدر بـنحو 270 مليون جنيه، مضيفا أنه جاري العمل على إنشاء 23 مدرسة بإجمالي عدد فصول  398 فصلا بإجمالي تكلفة نحو 191 مليون جنيه، لافتاً إلى الطرح لإنشاء عدد 14 مدرسة بتكلفة 140 مليون.

 

 


الاسكندرية

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