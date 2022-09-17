اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 11:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحليق 14 رحلة بالون طائر على متنها 280 سائحا بسماء غرب الأقصر.. صور

السبت، 17 سبتمبر 2022 10:22 ص
تحليق 14 رحلة بالون طائر على متنها 280 سائحا بسماء غرب الأقصر.. صور جانب من نفخ وتجهيز البالونات بأرض المطار
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت سماء غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، تحليق رحلات البالون الطائر وسط تحسن فى حالة الطقس وانخفاض ملحوظ، حيث خرجت في سماء البر الغربي 14 رحلة بالون على متنها حوالى 280 سائحا مصريا وأجنبيا من حول العالم.

وتحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أحمد عبود، إن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وتعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.

استمتاع السياح برحلات البالون بالأقصر
استمتاع السياح برحلات البالون بالأقصر

 

البالونات الطائرة تسحر السياح فى الأقصر
البالونات الطائرة تسحر السياح فى الأقصر

 

جانب من نفخ وتجهيز البالونات بأرض المطار
جانب من نفخ وتجهيز البالونات بأرض المطار

 

رحلات البالون الطائر خلال التحليق بالسماء
رحلات البالون الطائر خلال التحليق بالسماء

 

ضخ الهواء الساخن فى البالونات قبل الإقلاع
ضخ الهواء الساخن فى البالونات قبل الإقلاع

 


الاقصر

اخبار الاقصر

حالة الطقس بالاقصر

رحلات البالون بالاقصر

اخبار مصر اليوم

الطقس

التقلبات الجوية

حالة الطقس

تحليق رحلات البالون



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة