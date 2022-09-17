اليوم السابع
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السبت، 17 سبتمبر 2022 12:36 م
أكرم القصاص
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تحصين 43 ألف رأس ماشية خلال حملات بيطرية بالبحيرة

السبت، 17 سبتمبر 2022 12:26 م
تحصين 43 ألف رأس ماشية خلال حملات بيطرية بالبحيرة تحصين ماشية - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد الدكتور أحمد عياده مدير إدارة الطب البيطرى بالبحيرة، على تكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .
 
مشيرا إلى علاج 43529 ألف رأس ماشية خلال أسبوع، وذلك من خلال فرق العلاج البيطرية بجميع الإدارات التابعة للمديرية.
 
وشدد مدير الطب البيطرى بالبحيرة، على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أى أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .
  
 
 
 
   
 
 
 
 

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