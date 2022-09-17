تحرير 4 محاضر جنح لمنشآت صحية بمركز الزقازيق ومدينة العاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

قامت إدارة التفتيش البيئى والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة، وبالإشتراك مع قسم شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية وإدارة العلاج الحر والنفايات الطبية بمديرية الصحة بالشرقية، بتنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الزقازيق ومدينة العاشر من رمضان بهدف الوقوف على استيفاء إشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى وسلامة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى و كذلك التأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات الطبية وعدم الخلط بينهم ، وأسفرت الحملة على ضبط مخالفات بعدد 4 منشآت طبية خاصة وتم تحرير أربع جنح لهذه المنشآت.

ومن جانبه أشار الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن المخالفات التى رصدتها الحملة في المنشآت التى تم التفتيش عليها تتمثل في (عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود سجل مواد خطره - عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للإشتراطات البيئية - عدم وجود غرفه للمخلفات الصلبة - عدم فصل المخلفات الخطره عن المخلفات الصلبه - إنتهاء رخصة تداول المخلفات الخطره) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وتم تحرير محاضر ضدهم وجاءت علي النحو التالي ، تحرير محضر جنحة لمستشفى خاص بمدينة الزقازيق رقم 12279 جنح ثان الزقازيق لسنة 2022.

تحرير محضر جنحة لمعمل تحاليل بمدينة العاشر من رمضان رقم (9236) جنح أول العاشر من رمضان لسنة 2022 ، محضر جنحه لمستشفى خاص بمدينة العاشر من رمضان رقم (9235) جنح أول العاشر من رمضان لسنة 2022 ، تحرير محضر جنحه لمستشفى خاص بمدينة العاشر من رمضان رقم (9234) جنح أول العاشر من رمضان لسنة 2022.