تحرير 300 محضر لمخالفات بالأسواق والتحفظ على سلع مجهولة المصدر ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم ،محافظ بني سويف على أهمية واستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التموين ، لاستعراض التقرير الأسبوعي بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في المدة من 10 إلى 16سبتمبر الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 122 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 21 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 12محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 21 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 2محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 38 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 24محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، 5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 9محاضر للتصرف في 52جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء

بالإضافة إلى المرور اليومي على المطاحن والوقوف على الوارد والمنصرف والأرصدة من الدقيق والأقماح ومتابعة الحصص المنصرفة للمخابز البلدية ، وسحب العينات من الدقيق والقمح وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي،بجانب متابعة عمل اللجان المشكلة بالإدارات ، بشأن تحديد المستحقين لصرف النخالة الخشنة وتحديد الكميات التي يتم صرفها للمزارعين وفق القرار الوزاري 76 لسنة 2022

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و5 محاضر لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، 3 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية، مع استمرار تلقى طلبات الأفراد الزائدة عن البطاقات التموينية من تلقاء أنفسهم ، للاستفادة من مد فترة إعفاء أصحاب البطاقات من فروق الأسعار ، بالتوازي مع استمرار فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لأصحاب البطاقات على موقعى دعم مصر ومصر الرقمية حتى 30 سبتمبر الجاري

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط تروسيكل محمل بدقيق بلدى مدعم بمقدار 20 جوال ، وضبط أحد المصانع غير المرخصة تعمل في مجال إنتاج تصنيع الألبان واستخدام مواد مجهولة المصدر في عملية التصنيع والإنتاج ، وتم التحفظ على ( 45 كجم جبن + 20 عبوة سمن+ 20 شيكارة نشا+) ، بجانب ضبط مصنع "بدون ترخيص "يعمل في مجال إنتاج وتعبئة زيوت الطعام وتم التحفظ على ( 500 لتر زيوت طعام+ 720 عبوة زيت) ، ومصنع آخر يعمل في مجال إنتاج حلوى الأطفال وتم التحفظ على ( 400 كرتونة مقرمشات + 300 كرتونة خل+ 3 جراكن زيت)

كما تحرير 4 محاضر لتجار السجائر بمختلف أنواعها، وقيامهم ببيعها بأزيد من السعر الرسمي المحدد من الشركة لجمهور المستهلكين، ومحضر لمنشأة تجارية " بدون ترخيص" ومحضر لأحد محلات الجزارة لعدم تغطية اللحوم بالشاش ، ومحضر لإحدى المنشآت التجارية لحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير ، وتم التحفظ على 25 كيلو أرز، و7 محاضر لمطاعم لعدم توافر الاشتراطات الصحية والنظافة، و2 محضر لمخالفة قرار الأوعية واستخدام عبوات غير مخصصة للمواد الغذائية و2 محضر لمنشآت غذائية لمخالفة الاشتراطات البيئية ، و29 محضراً للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية ، و25 محضراً لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، يتم التشديد على محطات الوقود والغاز الطبيعي والبالغ عددها 126 محطة وقود وغاز والتأكد من توافر أرصدة المنتجات البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود بما يضمن عدم حدوث أية اختناقات وتسهيل حصول المواطنين عليها بالأسعار المقررة ، فيما بلغ عدد المحطات التي تم إضافة الغاز الطبيعي إليها 20محطة ضمن خطة الدولة في مجال التوسع في انتشار المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي لخدمة السيارات التي تم تحويلها إلى الغاز بديلاً عن البنزين والسولار ، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب طلمبة رصيف للعمل في مجال تداول المواد البترولية دون إذن وتم التحفظ على 200 لتر بنزين بدون فواتير،وضبط أحد الأشخاص إثر قيامه بتجميع مواد بترولية ، وضبط آخر لقيامه بتجميع اسطوانات الغاز المدعمة بغرض بيعها في السوق السوداء ، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالتها لجهات التحقيق المعنية

بالإضافة إلى سحب بعض العينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها للمعامل المختصة لبيان صلاحيتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال عدم صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، وتحرير 3 محاضر لحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على ( 900 لتر ألبان فرز غير صالح للاستهلاك+ 100 كجم ردة، فيما صدر قرارا وزارة التموين بشان التصفية الموسمية " الأوكازيون الصيفي " يوم 8 أغسطس ولمدة شهر ، حيث قامت المديرية بتكثيف وإحكام الرقابة على المحلات التجارية أثناء فترة الأوكازيون والقيام بالتحقق من الأسعار المعلن عنها ، وقد بلغ إجمالي المشاركين في الأوكازيون 72 (4 قطاع عام + 68 قطاع خاص)،وقد تم تحرير 3محاضر لمسؤولين عن محلات تجارية لقيامهم بالإعلان عن الأوكازيون دون الحصول على ترخيص من المديرية

في حين تم افتتاح معرض"أهلاً مدارس" بحضور السيد الوزير المحافظ، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومجابهة ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية واللحوم وطرح الأدوات والمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة ، بينما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الربعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة،ممن تمت الموافقة على طلباتهم ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية