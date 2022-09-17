اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 11:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحرير وضبط 24 محضر إشغالات متنوع خلال حملة مكبرة بمركز أبوتيج فى أسيوط

السبت، 17 سبتمبر 2022 11:20 ص
تحرير وضبط 24 محضر إشغالات متنوع خلال حملة مكبرة بمركز أبوتيج فى أسيوط اشغالات
أسيوط هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية التصدي لظاهرة انتشار الاشغالات والتعدي على الشوارع الرئيسية والتي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة ، لافتاً إلى مواصلة شن حملات المرافق وازالة التعدي على حرم الطريق والشوارع والميادين خاصة التي تتسبب في تعطيل المرور واختناقات مرورية ،ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم بالمراكز والاحياء مراعاة لظروفهم الاجتماعية، مشيراً إلى ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار قامت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة الدكتور محمد عبد الراضى رئيس المركز ، بشن حملة اشغالات ومرافق مكبرة بعدد من شوارع مدينة ابوتيج استهدفت شوارع (كورنيش النيل ، وأبو الحجاج ، والقفاصين ، وابور النور ، ...) وغيرها حيث تم رفع وإزالة كافة أشكال التعدى والاشغالات على حرم الطريق وهو ما أسفر عن تحرير 24 محضر متنوع ما بين اشغال طريق واعلان بدون ترخيص واعلانات وانذار محلات بدون ترخيص وبائع متجول وغلق اداري وادارة منشأة بدون ترخيص وغيرها وذلك بمشاركة هاني محمد وأسامة محمد نائبي رئيس المركز وقسم الاشغالات ومأمور قسم شرطة ابوتيج وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية لافتاً إلى رفع وإزالة الاشغالات التي تعوق الحركة المرورية في الطريق العام وذلك عقب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

اشغالات أبوتيج (1)
اشغالات أبوتيج (1)

 

اشغالات أبوتيج (2)
اشغالات أبوتيج (2)

 

اشغالات أبوتيج (3)
اشغالات أبوتيج (3)

 

اشغالات أبوتيج (4)
اشغالات أبوتيج (4)

 

اشغالات أبوتيج (5)
اشغالات أبوتيج (5)

 

اشغالات أبوتيج (6)
اشغالات أبوتيج (6)

 

اشغالات أبوتيج (7)
اشغالات أبوتيج (7)

 

اشغالات أبوتيج (8)
اشغالات أبوتيج (8)

 


اللواء عصام سعد

محافظ أسيوط

اسيوط

محافظه اسيوط

مشروعات محافظه اسيوط



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل خطة التنمية لمحافظات وسط الصعيد 22/23.. تخصيص 8.2 مليار جنيه استثمارات حكومية لـ"أسيوط والوادى الجديد".. التعليم وربط الطرق واستصلاح الأراضى وزيادة الإنتاج الحيوانى ودعم المناطق الصناعية أبرز المشروعات

السبت، 17 سبتمبر 2022 08:00 ص

تطهير الترع والمجارى المائية ورفع 750 طن مخلفات بالبدارى فى أسيوط

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:18 م

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المرور ويوجه بوضع خطة لتحقيق السيولة المرورية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:07 م

لأول مرة داخل جامعة حكومية.. إنشاء وحدة لتصنيع منتجات اللحوم بجامعة أسيوط

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة