تحرير وضبط 24 محضر إشغالات متنوع خلال حملة مكبرة بمركز أبوتيج فى أسيوط

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية التصدي لظاهرة انتشار الاشغالات والتعدي على الشوارع الرئيسية والتي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة ، لافتاً إلى مواصلة شن حملات المرافق وازالة التعدي على حرم الطريق والشوارع والميادين خاصة التي تتسبب في تعطيل المرور واختناقات مرورية ،ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم بالمراكز والاحياء مراعاة لظروفهم الاجتماعية، مشيراً إلى ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار قامت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة الدكتور محمد عبد الراضى رئيس المركز ، بشن حملة اشغالات ومرافق مكبرة بعدد من شوارع مدينة ابوتيج استهدفت شوارع (كورنيش النيل ، وأبو الحجاج ، والقفاصين ، وابور النور ، ...) وغيرها حيث تم رفع وإزالة كافة أشكال التعدى والاشغالات على حرم الطريق وهو ما أسفر عن تحرير 24 محضر متنوع ما بين اشغال طريق واعلان بدون ترخيص واعلانات وانذار محلات بدون ترخيص وبائع متجول وغلق اداري وادارة منشأة بدون ترخيص وغيرها وذلك بمشاركة هاني محمد وأسامة محمد نائبي رئيس المركز وقسم الاشغالات ومأمور قسم شرطة ابوتيج وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية لافتاً إلى رفع وإزالة الاشغالات التي تعوق الحركة المرورية في الطريق العام وذلك عقب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.



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