تحذيرات من موسم أنفلونزا "مدمر" فى بريطانيا بالشتاء لتزامنه مع موجة كورونا

كتبت رباب فتحى

حذرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية من حدوث موسم انفلونزا وصفته بالـ"مدمر" هذا الشتاء فى المملكة المتحدة نظرا لأنه من الممكن أن يتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مما يعنى خلق سيناريو "توأمي" خطير ، كما يخشى الخبراء.

وقالت إن هناك مخاوف من احتمال زيادة العبء على هيئة الخدمات الصحية ، التي تمر بأزمة في محاولة للتعامل مع التراكم القياسي وأوقات الانتظار.

وتشير الأرقام التي تتنبأ عادة بما سيحدث في المملكة المتحدة، إلى زيادة في الأنفلونزا قبل شهرين من المعتاد ، يقودها من هم أقل من 30 عامًا.

وتؤكد أن ارتفاع حالات دخول مستشفيات الإنفلونزا في بريطانيا يمكن أن يبدأ في أكتوبر ، بما في ذلك العديد من الأطفال. وأحد التقديرات هو أن موسم الأنفلونزا قد يكون ضعف حجمه الطبيعي.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت وكالة الأمن الصحي البريطانية من أن الإصابات بفيروس كورونا قد تزداد في الأسابيع المقبلة مع ارتفاع التهابات الجهاز التنفسي.

قال الدكتور جيمي لوبيز برنال ، استشاري الأوبئة للتحصين والتدابير المضادة "مع زيادة فيروسات الجهاز التنفسي في الدورة الدموية في أشهر الشتاء ، يمكننا أن نتوقع أن نرى حالات متزايدة من كورونا في الأسابيع المقبلة.

قال السير بيتر هوربي ، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في جامعة أكسفورد ، لصحيفة "ذا ميرور" إن الوضع يمكن أن يزداد سوءا فى وقت أبكر من المتوقع وبشكل أكبر."

وفي الموسم العادي ، هناك ما بين 15000 و 30.000 حالة دخول إلى المستشفى بسبب الإنفلونزا.

قال الدكتور سيمون كلارك ، الأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة الخلوية بجامعة ريدينج: "لم نشهد قط تفشيًا مزدوجًا لأنفلونزا وكورونا ، لذلك أشعر بالقلق من أن موسم المملكة المتحدة هذا قد يكون سيئًا بشكل خاص. "