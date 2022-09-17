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تجهيزات سرادق عزاء شقيق أحمد شيبة بعد دفن الجثمان بالإسكندرية.. صور

السبت، 17 سبتمبر 2022 02:12 م
تجهيزات سرادق عزاء شقيق أحمد شيبة بعد دفن الجثمان بالإسكندرية.. صور
الإسكندرية أسماء على بدر

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يقام عزاء شقيق الفنان أحمد شيبة بمنطقة ميناء البصل أمام منزل العائلة، ويجرى الآن تجهيز سرادق العزاء أمام المنزل بعد دفن الجثمان بمقابر أم كبيبه بالورديان .

وانهار الفنان أحمد شيبة، من البكاء أثناء جنازة شقيقه محمود من مسجد حسان فى منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، وسط حضور عشرات المشيعين من أهالى الإسكندرية وأسرته.

وكان قد أقيمت صلاة الجنازة فى مسجد حسان مسقط رأس الفنان أحمد شيبة بعد صلاة الظهر، وكان أعلن الفنان أحمد شيبه، وفاة شقيقه محمود شيبة.

ونشر أحمد شيبه صورة لأخيه محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها: "توفي اللي رحمة الله تعالي اخويا محمود شيبه، ستشيع الجنازة من امام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية – القبارى، ولا يريكم الله مكروها فى عزيز لديكم".

 
تجهيزات-عزاء-شقيق-شيبه
تجهيزات-عزاء-شقيق-شيبه

جانب-من-الاستعدادات-للعزاء
جانب-من-الاستعدادات-للعزاء

عزاء-شقيق-شيبه
عزاء-شقيق-شيبه

 

 


الاسكندريه

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احمد شيبه

شقيق احمد شيبه

عزاء شيبه



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