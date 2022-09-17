اليوم السابع
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تبطين الترع والرصف بالإنترلوك بمدينة دسوق وزراعة الأشجار وري الحدائق.. صور

السبت، 17 سبتمبر 2022 05:09 م
تبطين الترع والرصف بالإنترلوك بمدينة دسوق وزراعة الأشجار وري الحدائق.. صور أعمال تبطين الترع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدينة ومركز دسوق، عددا من الحملات ومتابعة عدد من المشروعات الخدمية، منها استمرار أعمال تبطين الترع، والرصف بالإنترلوك بشوارع دسوق، وزراعة الأشجار، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

وأشرف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استكمال أعمال تأهيل وتكاسي ترعة تل الفراعين التابعة لقرية العجوزين بطول 4 كيلو و700 متر، في إطار تكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، وتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة الميدانية على المشروعات القائمة.

 

وتابع عبد الستار، أعمال التجميل وتركيب الإنترلوك بالميدان الإبراهيمى وبعض الشوارع الفرعية من شارع سيدى إبراهيم وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف بها، وتابع أعمال تقليم وتهذيب الاشجار ورى الاحواض الزراعية واستكمال أعمال التهذيب بالحدائق العامة والمداخل والمخارج وأمام المدارس فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا علي ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى الخدمة.

 

الأعمال الجارية في تبطين الترع
الأعمال الجارية في تبطين الترع

 

الرصف بالانترلوك بالميدان الابراهيمي
الرصف بالانترلوك بالميدان الابراهيمي

 

تبطين ترعة بالعجوزين
تبطين ترعة بالعجوزين

 

تهذيب الاشجار
تهذيب الاشجار

 

جانب من الفرصف بالانترلوك
جانب من الفرصف بالانترلوك

 

ري الاشجار بدسوق
ري الاشجار بدسوق

 


كفر الشيخ

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ري الاشجار

الانترلوك

تبطين الترع



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