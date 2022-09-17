تايوان تستبعد روسيا من برنامج السفر بدون تأشيرة

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أعلنت وزارة الخارجية التايوانية استبعاد روسيا من برنامج السفر بدون تأشيرة والذي تم تقديمه على أساس تجريبي في عام 2018.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية نقلا عن وسائل الإعلام التايوانيه أنه الدخول بدون تأشيرة للمواطنين الروس انتهى في 31 يوليو ولم يتم تجديده.

وعلقت تايوان الامتيازات بدون تأشيرة لجميع الأجانب منذ مارس 2020 وسط انتشار عدوى فيروس كورونا. وفي 12 سبتمبر، استأنفت الجزيرة برنامج الدخول بدون تأشيرة لسكان عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا والاتحاد الأوروبي، شريطة أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام.

وفي وقت سابق، أدانت السلطات التايوانية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وانضمت إلى العقوبات الغربية ضد موسكو. وأدرجت السلطات الروسية تايوان في قائمة الدول والأقاليم الأجنبية غير الصديقة.