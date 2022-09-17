"برنامج الأغذية العالمي" يندد بهجوم تعرض له مكتبه في هايتي

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ندد برنامج الأغذية العالمي اليوم السبت بالهجوم الذي تعرض له مكتبه ونهب مستودعه في مدينة جوناييف بهايتي.

وذكر برنامج الأغذية العالمي ،في بيان نقلته قناة (فرانس 24) الإخبارية ، أن الطعام الذي كان داخل المستودع خاص لبرامج الوجبات المدرسية وللأسر والأطفال الأكثر هشاشةً في هايتي.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في هايتي جان مارتن باور إن "الحادث غير مقبول ببساطة، وكان يفترض أن يسمح الغذاء المنهوب بإطعام نحو 100 ألف تلميذ حتى نهاية العام".

واندلعت أعمال عنف ونهب جديدة بعدة مدن مختلفة في هايتي بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، وقام متظاهرون بسرقة مستودع لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والذي يحتوي على 1400 طن من المواد الغذائية.

وشهدت العاصمة هايتي أعمال عنف منذ يوم الثلاثاء الماضي حيث هاجم بعض المتظاهرين شركات ومباني تضم مؤسسات عامة، كما تعرضت متاجر ومحال ومؤسسات عديدة للنهب والحرق.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعرب عن "القلق بشأن الوضع في هايتي"، داعيا إلى الهدوء وضبط النفس، مطالبا جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الوضع وتجنب العنف والسماح للشرطة الوطنية في هايتي بالقيام بمهامها لحماية السكان.