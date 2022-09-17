بتكلفة 235 مليون جنيه.. كيف استعدت الجيزة للعام الدراسى الجديد (صور)

كتبت مرام محمد

تستعد محافظة الجيزة، لاستقبال الطلاب في المدارس للعام الدراسي الجديد، الذي من المقرر أن ينطلق يوم 1 أكتوبر القادم 2022، بدخول مدارس (إنشاءات جديدة وتوسعات) الخدمة لأول مرة، وتجهيز المدارس والفصول والانتهاء من جميع أعمال الصيانة والإصلاحات التي تتم بالمدارس، وفقا لخطة الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل فى التعلم وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية استعدادات محافظة الجيزة للعام الدراسي الجديد:

-تستقبل المحافظة العام الدراسى الجديد بدخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة.

-تنفيذ أعمال إنشائية للمدارس بتكلفة 235,8 مليون جنية.

-توفير 562 فصلًا دراسيًا جديدا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

-دخول 9 مدارس إنشاء جديد للخدمة بتكلفة 120 مليونا و800 ألف جنيه بإجمالى 191 فصلا دراسيًا.

-إقامة توسعات وتعلية لـ20 مدرسة بتكلفة 95 مليون جنية بإجمالى 310 فصلا.

-تنفيذ إحلال جزئي لـ4 مدارس بتكلفة 20 مليون جنية بإجمالى 61 فصلا دراسيا.

-تنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة المدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات.