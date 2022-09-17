انفجارات داخل الأراضى السورية على الحدود مع مدينة الهرمل اللبنانية

كتب محمد جمال

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن إنفجارات هزت مناطق داخل الأراضي السورية على الحدود الموازية لمدينة الهرمل اللبنانية.

وأشارت الوكالة إلى وجود تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مدينة الهرمل.

يذكرأن، أعلن مركز المصالحة الروسي أن الجيش السوري، خلال تصديه للهجوم الإسرائيلي، أسقط معظم الصواريخ باستخدام منظومات دفاع جوي روسية.

وقال اللواء أوليغ إيجوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا: "شنت 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16" في 17 سبتمبر من مرتفعات الجولان هجوما باستخدام 4 صواريخ مجنحة و10 قذائف جوية موجهة على محافظة دمشق".

وأضاف: "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات السورية صاروخين و6 قذائف جوية موجهة باستخدام منظومتي "بانتسير-إس-1" و"بوك -إم2اي" الروسيتين.