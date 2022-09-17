اليوم السابع
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السبت، 17 سبتمبر 2022 05:08 م
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انعقاد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية بشمال سيناء الخاصة بالتغيرات المناخية

السبت، 17 سبتمبر 2022 04:53 م
انعقاد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية بشمال سيناء الخاصة بالتغيرات المناخية اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية بشمال سيناء الخاصة بالتغيرات المناخية
شمال سيناء - محمد حسين

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عقدت اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة شمال سيناء برعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ورئيس اللجنة وبرئاسة العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وأمين عام اللجنة (اليوم السبت) اجتماعا لمساعدة أصحاب المشروعات على كيفية إدراج مشروعاتهم على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة طبقا للاشتراطات الواردة من وزارتى البيئة والتخطيط، وذلك استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ المقرر إقامته في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلى وزارات: البيئة والاتصالات والتخطيط والمجلس القومى للمرأة.. مع الاستعانة بالأمانة الفنية، وبحضور مسئول اتصال المحافظة ريم على يعقوب .

نوقش في الاجتماع : المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمؤسسات حديثة الانشاء من الشركات الناشئة والمؤسسات الغير هادفة للربح ومشروعات المرأة للتنمية الخدمية والمشروعات الخاصة بالمرأة .

وأكد العميد أسامة الغندور، جدية التعامل مع البعد البيئى والتغيرات المناخية للمشروعات المقدمة في اطار المبادرة للوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك ، وكذا مساعدة أصحاب تلك المشروعات للاعتماد ضمن المبادرة .

 

 


شمال سيناء

التنمية المستدامة

المشروعات الخضراء



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