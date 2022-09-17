"اليم" مشروع تخرج بـ"فنون جميلة المنصورة" لمتحف يحكى تاريخ السفن الغارقة

الغربية – مصطفى عادل

حصل الطالب سمير خالد بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة قسم العمارة الدفعة الثانية دفعة 2022، على تقدير امتياز فى مشروع التخرج الذى قدمه بالكلية بعنوان متحف سفن "اليم" والذى يهدف من خلاله لإحياء الموروث التاريخى لمدينة الغردقة، وإحياء ذكرى حوادث السفن الهالكة فى البحر الأحمر فى الفترة بين الحرب العالمية الأولى والثانية.

يقول سمير خالد ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية لـ"اليوم السابع" أن مشروعه هو نقطة لإحياء ذكرى حوادث السفن الهالكه فى حوض البحر الأحمر فى الفتره بين الحرب العالميه الأولى والثانية وأخذ فكرة المشروع والكتلة تيارات المياة ودوامتها وعكس ذلك فى التصميم الداخلى للمتحف.

وأضاف أن الهدف من فكرة إنشاء هذا المتحف تنشيط السياحة غير التقليدية لإنعاش السياحة فى مصر بشكل عام، وضم فريقه 5من طلاب القسم وتم اختيار مدينة الغردقة لإحياء الموروث التاريخى والثقافى للسفن المتهالكة.

وأشار أن المسار المتحفى يبدأ بدخول الزائر أو السائح لقاعة تعريفية هولوجرام ثم ينتقل إلى قاعة مجسمات معمارية للسفن الهالكه ومنها إلى قاعات تضم بقايا أجزاء السفن المنتشله من قاع البحر وصولا لمحاكى عن طريق ممر تحت الماء يحكى تاريخ السفن وينتهى بمنطقة الهدايا التذكارية لإضافة العملة الصعبة وتحسين الدخل القومى لمدينة الغردقة.

وأضاف أن فكرة المتحف هدفها جذب أكبر عدد من الأشخاص لزيارة المدينة والتعرف على تاريخها وتاريخ غرق هذه السفن، وما حدث لها فى الماضي.

وأوضح أن حاول فى تنفيذ مشروع تخرجه للمتحف الاستفادة كثيرا من بدروم المتحف وإضافة ورش لترميم السفن المنتشلة من البحر وأيضا صناعة المجسمات المعمارية التى تُعرض فى قاعة العرض بالمتحف، وأيضا توفير فرص عمل للعمالة.

وأشار أنه راعى فى تصميم مشروعه عمل فتحات تُفتح مع أشعة الشمس بتصميمات معينة بحيث تمُكن من دخول أشعة الشمس وتسليطها على معروضات المتحف، والاستعانة بألواح الطاقة الشمسية لإضاءة المتحف، كما أنه راعى ضرورة أن يكون سطح المتحف مصمم بشكل أكثر انسيابيه لتجميع مياه الأمطار عن طريق شبكات صرف أمطار والاستفادة منها فى رى الزراعات ونباتات الزينة الموجودة بالمتحف وفى محيطه.



تصميم نهائي للمتحف



رسم المشروع



اليم مشروع تخرج طالب بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة



تصميم مبدئي للمشروع



تصميم للمتحف من الداخل



تصميم آخر للمتحف



الطالب سمير خالد