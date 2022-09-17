المسبار الصيني "تشانج آه-5" يظهر نسبة عالية من الماء في معادن على القمر

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كشف تحليل عينات القمر التي جلبها المسبار الصيني "تشانج آه-5" إلى الأرض، عن أن المعادن الموجودة على سطح القمر تحتوي على نسبة عالية من المياه المشتقة من الرياح الشمسية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أن باحثين من معهد الجيوكيمياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وجدوا كمية كبيرة من الماء في عينات التربة القمرية المعادة إلى الأرض، بمحتوى يقدر بما لا يقل عن 170 جراما من الماء لكل طن من تربة القمر.

ويظهر الاكتشاف، الذي نشر في مجلة (Nature Communications)، أن معادن القمر هي خزانات مهمة للمياه.

وفي يناير الماضي، أكدت مجموعة من الباحثين الصينيين لأول مرة وجود الماء في عينات القمر للمسبار الصيني "تشانج آه-5"، ثم في يونيو، زعم فريق صيني آخر أن المسبار القمري قد اكتشف علامات لوجود الماء في شكل هيدروكسيل في موقع الهبوط، لكن المحتوى المائي الإجمالي للعينات كان منخفضا نسبيا.

وعاد المسبار الصيني "تشانج آه-5" إلى الأرض في 17 ديسمبر 2020، بعد أن جلب إجمالي 1731 جراما من المواد القمرية من شمال شرقي حوض محيط العواصف، الذي يقع على خط عرض أعلى من المناطق التي تم استكشافها في جميع مهام أخذ العينات سابقا، ونظرا لفقدان دليل مباشر من تحليل العينة، ما يزال تكوين المياه السطحية القمرية وتوزيعها غير واضح، لكن الدراسة الجديدة قدمت مرجعا لتوزيع المياه في منطقة على خطوط العرض الوسطى للقمر، وفقا للباحثين.

وقال تانج هونج، عضو فريق البحث " في المستقبل، يمكن استخراج المياه السطحية القمرية كمكمل لاحتياجات دعم الحياة لمحطة الأبحاث القمرية المخطط لها".