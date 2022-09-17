اليوم السابع
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المرور تحرر 26 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

السبت، 17 سبتمبر 2022 12:06 م
المرور تحرر 26 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (89357) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (26960) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (1967) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) دراجات نارية مخالفة، و(26) مخالفة موقف عشوائى، و(10) مخالفات شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةن وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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