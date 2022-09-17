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الكيف يذل.. ضبط المتهمين ببيع مجوهرات مسروقة لشراء مخدرات بالقاهرة

السبت، 17 سبتمبر 2022 11:56 ص
الكيف يذل.. ضبط المتهمين ببيع مجوهرات مسروقة لشراء مخدرات بالقاهرة سرقة مجوهرات- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، حال محاولاتهم بيع مشغولات ذهبية من متحصلات واقعة سرقة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية القاهرة، بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية بدون فواتير بأحد محال بيع المشغولات الذهبية.
 
وانتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القســم، باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، وتمكنت من ضبط (سيدة، وزوجها، وصديقه مقيمين بدائرة القسم)، وبحوزتهم كمية من المشغولات الذهبية وكمية من مخدر الهيروين.
 
بمناقشتهم باشراف اللواء علاء بشندي، قرر زوجها ارتباطه بعلاقة صداقة مع أحد مدمنى المواد المخدرة، وطلب منه المدمن شراء المادة المخدرة مقابل تلك المشغولات الذهبية، واستعان بالثالث لشرائها وقام بالإستعانة بزوجته لتصريف المشغولات الذهبية خشية إفتضاح أمره.
 
بإستدعاء سيدة من عائلة المدمن - مقيمة بدائرة قسم النزهة، تعرفت على المضبوطات، وقررت بإكتشافها قيام نجل شقيقتها بسرقة المشغولات الذهبية من الشقة سكنها حال إقامته صحبتها، ولم تقم بتحرير محضر بالواقعة، وأضافت بأن نجل شقيقتها من مدمنى المواد المخدرة وتم إيداعه إحدى مصحات علاج الإدمان.

سرقة

جرائم السرقة

عقوبة السرقة

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