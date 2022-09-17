"القومى للمرأة" بالشرقية يتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتنفيذ مبادرة أنت الحياة

الشرقية فتحية الديب

شارك المجلس القومى للمرأة فرع الشرقية، فى مبادرة "أنت الحياة" التى تنفذها مؤسسة حياة كريمة كفعالية توعوية موسعة فى محافظة الشرقية لمدة 6 أيام، بدأت اليوم 17 وتستمر حتى 22 سبتمبر 2022، بالتعاون مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات، لتتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التى تهدف إلى رفع الوعى لدى أهالى قرية بحر البقر 2 بمركز الحسينية بالمحافظة، التى تم اختيارها لتكون مكان انطلاق هذه الفعالية بعدد من القضايا الهامة والتى تمس حياتهم، وذلك فى إطار المشروع القومى حياة كريمة والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

شارك فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية مقررة الفرع فى الفاعليات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومديرية الصحة والجامعة البريطانية ومديرية الأوقاف.

وبحضور سعيد عباس منسق حياة كريمة بالشرقية وفريق من الامانة العامة للمجلس وأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة.

وأردفت مقررة فرع الشرقية، انه تم تنفيذ ( 5 ) ورش حضرها عدد ( 105 ) من السيدات والتى تشمل ورش للرسم على الخشب، والرسم على القماش، والزجاج المعشق، وصناعة منتجات الموزيك، صناعة الصابون، خرز النول، كما تم تنفيذ 3 جلسات دوار، وجاءت الجلسة الأولى، بحضور ( 50 ) سيدة للحديث عن مخاطر الزواج المبكر ألقاها الدكتور محمد عبدالرازق والجلسة الثانية بحضور (40 ) سيدة موضوعها عن أضرار ختان الإناث ألقاها الدكتور محمد عبد الرازق، وتناولت الجلسة الثالثة، الحديث عن الامومة الامنة وأهمية المباعدة بين الولادات ألقاها الدكتور نجيب عبد الفتاح.

وأشارت مقررة الفرع، إلى تم تنفيذ قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتخصصات الباطنة والاطفال والجلدية والرمد وصرف العلاج مجانا للمواطنين كما تم تطعيم عدد كبير من المواطنين بلقاح كورونا.



المبادرة



انطلاق مبادرة انت الحياة بقرية بحر البقر



انطلاق مبادرة انت الحياة



تنظيم الاسرة



جانب من مبادرة انت الحياة