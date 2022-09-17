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القطار الكهربائى الخفيف يخفض أسعار التذاكر بدءا من اليوم

السبت، 17 سبتمبر 2022 01:00 ص
القطار الكهربائى الخفيف يخفض أسعار التذاكر بدءا من اليوم القطار الكهربائي الخفيف - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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يبدأ اليوم السبت القطار الكهربائي الخفيف طرح أسعار التذاكر بنسبة تخفيض من 30 لـ40 %، وكذلك الاشتراكات بنسبة تخفيضات 50%، وذلك حتى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. 
 
وأعلنت شركة "RATB" ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف)، عن الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائي، على أن تصبح سعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيهات بدلاً من 15 جنيها، و15 جنيها لسبع محطات بدلاً من 25 جنيها، و20 جنيها لما يزيد عن سبع محطات بدلاً من 35 جنيها، على أن يتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة من اليوم السبت الموافق 17/9/2022.
 
جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم، وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم، وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

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