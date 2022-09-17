القطار الكهربائى الخفيف يخفض أسعار التذاكر بدءا من اليوم

كتب سيد الخلفاوى

يبدأ اليوم السبت القطار الكهربائي الخفيف طرح أسعار التذاكر بنسبة تخفيض من 30 لـ40 %، وكذلك الاشتراكات بنسبة تخفيضات 50%، وذلك حتى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت شركة "RATB" ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف)، عن الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائي، على أن تصبح سعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيهات بدلاً من 15 جنيها، و15 جنيها لسبع محطات بدلاً من 25 جنيها، و20 جنيها لما يزيد عن سبع محطات بدلاً من 35 جنيها، على أن يتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة من اليوم السبت الموافق 17/9/2022.