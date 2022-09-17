العثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة بمياه ترعة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عثر أهالى كفر الشيخ إبراهيم بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، على جثه مجهوله الهوية لسيدة بمياه ترعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بالعثور على جثه مجهوله الهويه لسيده بمياه ترعة قريه كفر الشيخ ابراهيم مركز قويسنا وغير معلومه الملامح نظرا لتحلل الجثه في المياه تم إبلاغ مباحث قويسنا وتم تحرير محضرا بالواقعة،و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات و التي صرحت باستخراج الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي قويسنا العام لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول جثة الفتاة.