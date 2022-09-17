السيطرة على حريق بمحل أحذية امتد لاستوديو فى سوهاج دون خسائر بشرية.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج قبل قليل، في السيطرة على حريق نشب بمحل للأحذية، وامتد لاستوديو تصوير بعمارة سكنية مكونة من 4 طوابق بشارع ديوان الرى في مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، ولا توجد خسائر بالأرواح، وتمت محاصرة النيران ومنع انتشارها لباقى العمارة السكنية والمنازل المجاورة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بنشوب حريق بمحل وأمتد إلى أستوديو مجاور وتمت الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق وإخماده وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة وجار عملية التبريد.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بمحل أحذية ملك و . ا بعمارة سكنية مكونة من 4 طوابق بشارع ديوان الرى بمدينة البلينا وأنتقل الحريق إلى أستوديو تصوير ملك ش . ا ولا توجد خسائر بالأرواح.

نتج عن الحريق احتراق محتويات المحل الأول بالكامل وبعض محتويات الأستوديو وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بعد الدفع بسيارات إطفاء مدينة البلينا ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق مصدر حرارى.

تمت محاصرة النيران ومنع امتدادها وتجرى الأن أعمال التبريد لمكان الحريق وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.