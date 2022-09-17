السلطان هيثم يصل بريطانيا لتقديم التعازي في وفاة الملكة إليزابيث.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

وصل سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، إلى المملكة المتحدة اليوم في زيارة تستغرق عدة أيام؛ يقدم خلالها التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، والتهنئة للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة؛ بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة.

وكان في استقبال السلطان لدى وصوله مطار ستانستيد بالعاصمة البريطانية لندن، ممثل عن العاهل البريطاني، وأعضاءُ سفارة سلطنة عُمان لدى المملكة المتحدة.

وتواصل بريطانيا الاستعدادات الأمنية لتأمين جنازة الملكة اليزابيث الثانية. وتحشد كل الأجهزة في لندن جهودها لإخراج هذا الحدث بشكل يليق بالملكة وتاريخها خصوصا مع الأعداد الكبيرة من قادة العالم . ومن المتوقع أن يحضر أفراد من العائلات الملكية ورؤساء وزعماء آخرون من أنحاء العالم جنازة الملكة إليزابيث.