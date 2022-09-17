السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش وأقراص مخدرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ر.ب.ع"، عامل زراعى بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة والحشيش، بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة قسم جرجا عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم جرجا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة والحشيش، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من قطع الحشيش والأقراص المخدرة كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.