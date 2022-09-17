السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج الهيروين

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين في مدنية مصر بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 8415 لسنة 2022 أول مدينة نصر، أن المتهم أحرز بغرض الاتجار جوهر مخدر "الهيروين"، وشهد معاون مباحث قسم أول مدينة نصر، بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهم، تمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 24 لفافة لجوهر مخدر "الهيروين"، ومبلغ مالي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحراز المواد المخدرة للإتجار فيها، والمبلغ المالي من حصيلة التجارة.