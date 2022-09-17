السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة وترويج مخدر الحشيش

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، بمعاقبة متهمة بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر وعبد العظيم محمد العشري، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 24455 لسنة 2010 جنايات قسم مدينة نصر أول والمقيدة برقم 1563 لسنة 2010 كلي شرق القاهرة، أن المتهمة، حازت بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الحشيش"، كما أدارت مكان وهيأته للغير لتعاطي الجواهر المخدرة "الحشيش" بغير مقابل.

وشهد مجري التحريات، أنه وردت إليه معلومة مفادها قيام المتهمة بممارسة نشاط كبير وواسع في مجال أعمال ممارسة الفحشاء مع راغبي المتعة الحرام من الرجال بمقابل مادي دون تمييز، وأنها تتخذ من مسكنها مكانًا لاستقبالهم بممارسة تلك الأفعال مع النساء المترددين عليها، وأنه حصل على إذن من النيابة العامة لضبطها، وبتفتيش منزلها عثر بداخله على منضدة يعلوها ورق من نوع البفرة الذي يستخدم في لف السجائر.

كما تبين وجود طبق أبيض يحتوي على خليط نوع من التبغ وقطع من مادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، وكذا قطعة مستطيلة من تلك المادة، وبسؤالها أكدت حيازتها لتلك المواد بغرض تقديمها للمترددين عليها وأن ما تم ضبطه من بقايا احتفالات رأس السنة، وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن المضبوطات جميعها لجوهر الحشيش المخدر