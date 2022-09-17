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الرئيس السيسى يعزى الملك تشارلز الثالث هاتفيًا فى "إليزابيث الثانية"

السبت، 17 سبتمبر 2022 08:00 م
الرئيس السيسى يعزى الملك تشارلز الثالث هاتفيًا فى "إليزابيث الثانية" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بخالص التعازي للملك تشارلز الثالث وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة اليزابيث الثانية التي قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود، متمنياً كل التوفيق والسداد للشعب البريطاني الصديق فيما هو قادم. 
 
ومن جانبه، تقدم الملك تشارلز الثالث بالشكر للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، والتي تؤكد على خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين. 
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بموضوعات تغير المناخ، لاسيما في ضوء المبادرات المتعددة التي يرعاها الملك تشارلز الثالث في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

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