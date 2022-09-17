اليوم السابع
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الداخلية تضبط 186 قضية مخدرات و53 قطعة سلاح

السبت، 17 سبتمبر 2022 11:55 ص
الداخلية تضبط 186 قضية مخدرات و53 قطعة سلاح قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (53) قطعة سلاح نارى ، (186) قضية مخدرات وتنفيذ (49506) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (14) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 15 متهم ل10 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2439) حكم قضائى متنوع.
 

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