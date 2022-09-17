اليوم السابع
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السبت، 17 سبتمبر 2022 05:20 ص
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الداخلية تضبط 1195 قضية حيازة وتنقيب عن الآثار

السبت، 17 سبتمبر 2022 05:00 ص
الداخلية تضبط 1195 قضية حيازة وتنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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شنت الداخلية حملات مكبرة استهدفت جرائم التنقيب عن الآثار، حيث نجحت فى ضبط (1195) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.

 

 


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