الدائرة الثامنة إرهاب باستئناف طنطا بوادى النطرون تؤجل قضية خلية أبو تراب لـ 19 سبتمبر

فريق المحافظات

نظرت الدائرة الثامنة إرهاب بمحكمة استئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر كل من أشرف حسن قضية (خلية أبو تراب) المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي، وهي القضية الماثل فيها المتهم السابع والمتهمة الثانية عشرة من بين خمسة عشر متهما ومتهمة وفقا لأمر الإحالة.

وتخلص في تأسيس أحد أبرز قيادي تنظيم داعش الإرهابي الهارب، والمكني بـ أبو تراب لخلية تابعة للتنظيم والإعداد والتجهيز للمتهمين للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، بعد أن قام بعقد لقاءات تنظيمية لهم عبر البرامج المشفرة بالهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية تجنبا للرصد الأمنى، قام من خلالها بتكوين خلية عنقودية تتبع التنظيم داخل البلاد لتنفيذ مخططاته العدائية ضد الدولة، بعد أن تمكن من استقطاب العديد من العناصر النسائية داخل الخلية على قناعة بذات الفكر الجهادي لنقل الأموال والتكليفات لعناصر التنظيم تجنبا للرصد الأمني ولتجنيد الفتيات والنسوة بغرض ضمهم لتنظيم داعش الإرهابي .

وكانت المحكمة قد استمعت بجلسة اليوم لدفاع المتهمين وطلب دفاع المتهم الأول أصليا الحكم في الدعوى واحتياطيا الاستماع لشهادة كل من الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي والشيخ أبو إسحاق الحويني نحو ما ورد بالتحقيقات على لسان المتهمين بتأثرهم بخطب ودروس السابق ذكرهم والتي كانت تحثهم على السفر إلى سوريا للانضمام للجهاد ضد الفكر العلوي.

وأجلت المحكمة القرار لجلسة الاثنين 19/9 لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين لذات الجلسة .